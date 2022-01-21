РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. Сотрудники УМВД России по Подольску в рамках Всероссийской ежегодной акции «Студенческий десант» встретились со студентами одного из колледжей округа, сообщается в группе «УМВД России по г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Они познакомили учащихся со своей профессией, рассказали не только о необходимости соблюдения правил дорожного движения и скоростного режима, но и поделились интересными историями из служебных будней. Также студентам пояснили условия и требования для поступления на службу в органы внутренних дел и в ведомственные университеты МВД России.

В завершение спикеры поздравили учащихся с наступающим Днем российского студенчества, пожелав достигать высоких учебных и профессиональных результатов, а также раздали информационные памятки, рассказывающие о способах совершения мошенничеств с использованием IT-технологий.