РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 янв. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проверил качество ремонта подъезда №1 в доме №13 по улице Новослободской в деревне Соболиха Балашихи, всего в 2021 году был проведен ремонт в 21 подъезде, сообщает пресс-служба парламентария.

Директор управляющей компании «Жилсервис Балашиха» Вера Чащина рассказала, что в 2022 году запланирован ремонт 18 подъездов. Она отметила, что в первую очередь работы проводятся в тех домах, где жители добросовестно оплачивают коммунальные услуги, но, к сожалению, на Новослободской улице есть задолженности, которые составляют более 200 тыс. рублей.

Ефимов попросил Чащину активнее вести претензионную работу с должниками. Из-за 1-2 недобросовестных граждан не могут страдать жильцы всего дома.

В ходе встречи парламентарий отметил, что разница между отремонтированными и не отремонтированными подъездами существенная.

«Подъезд после ремонта стал как новый. Управляющая компания окрасила потолки и стены, установила стеклопакеты, энергосберегающие лампы с датчиками движения, на первом этаже уложена противоскользящая плитка. Важно доводить до жителей информацию о том, что своевременная оплата за коммунальные услуги - одна из существенных причин включить подъезд в план ремонтов», - сказал Ефимов.

В 2021 году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в Балашихе отремонтировано 617 подъездов. В плане на 2022 год - 263 подъезда.