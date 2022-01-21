РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 янв. Посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха разместили в 2 школах подмосковного Королева, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

В рамках реализации госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья» создана система экологического мониторинга в Московской области. Жителям области теперь доступны данные о качестве атмосферного воздуха в режиме онлайн на геопортале Подмосковья, места установки постов определены голосованием на портале «Добродел».

В границах Королева стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха установлены на территории школ №№1 и 14.

Сейчас концентрации загрязняющих веществ не превышают установленные показатели, всего их 5. Данные с установленных автоматических постов доступны по ссылке: https://rgis.mosreg.ru/v3/#/map?bbox=37.09460,55.21810,40.05510,56.18389&layers=381&card=2559408630.

«Доступность экологических данных позволяет жителям руководствоваться только фактами, вместе мы можем мониторить экологическую обстановку для понимания реальной ситуации, это важно», - сказал заместитель главы администрации округа Павел Котов.