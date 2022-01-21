РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 янв. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин проверил ремонт в здании стационара филиала №1 Щелковской областной больницы на улице Краснознаменской, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».
Ремонт корпуса начался в 2019 году. За это время были заменены все инженерные коммуникации и лифтовое оборудование, проведен отделочный ремонт фасада здания и внутренних помещений. Проведены работы по замене вентиляции в реанимации, она не будет связана с основной вентиляцией, а будет работать автономно, здесь же установлены новые автоматические откатные двери. В палатах сделаны отдельные санузлы и душевые.
Сейчас в кабинетах и палатах, где все работы завершены, начинается наведение порядка, а также расстановка мебели и оборудования.
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