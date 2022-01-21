РИАМО - 21 янв. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 20 января во время встречи Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина не обсуждали введение локдауна, сообщает Федеральное агентство новостей.

Официальный представитель Кремля сообщил, что в столице накоплен опыт по борьбе с пандемией.

Встреча президента России Владимира Путина и мэра столицы Сергея Собянина прошла в Кремле накануне. Градоначальник рассказал главе государства о росте численности населения мегаполиса, строительстве метро и о других важных аспектах жизни города.

В столице второй день подряд фиксируется антиреокрд по числу новых случаев заражения коронавирусом. В пятницу в столице выявили 15 987 новых случаев заражения.

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