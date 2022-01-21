РИАМО - 21 янв. В Москве на Красной площади члены и сторонники Коммунистической партии РФ возложили цветы к Мавзолею вождя Октябрьской революции и первого руководителя Советского государства Владимира Ленина в честь 98-летия со дня его смерти, передает корреспондент РИАМО.

Участники мемориальной акции утром в пятницу собрались на Манежной площади у памятника маршалу Георгию Жукову. Люди приходили с цветами и алыми флагами СССР, среди них были представители как старшего поколения, так и молодежь. Некоторые взяли с собой переносные колонки, которых доносилась музыка ушедшей эпохи и революционные песни.

Затем толпа сформировала колонну и выдвинулась на Красную площадь в сторону Мавзолея Ленина. Там председатель Центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов и его соратники возложили цветы.

«Сегодня мы пришли на Красную площадь, чтобы поклониться светлой памяти гения человечества — Владимира Ильича Ленина. Его гений признал весь мир! <...> Ведь именно он впервые на планете сказал, что капитализм изжил себя», — отметил Зюганов в ходе выступления.

Владимир Ленин — революционер, советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии, главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года. После смерти его тело было забальзамировано и помещено в Мавзолей на Красной площади в Москве.