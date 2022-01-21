РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. В Люберцах на базе 9 школ начали работать логопедические кабинеты, занятия для детей проводят сотрудники территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«На базе школ №№5, 16, 18, 24, 43, 44, 48, 51 и Инженерно-технологического лицея начали функционировать логопедические кабинеты. Нарушения чтения и письма у детей оказывают отрицательное влияние на весь процесс обучения, на школьную адаптацию и характер психологического развития ребенка в целом. Специалисты территориальной психолого-медико-педагогической комиссии помогают детям справиться с такими проблемами», - сказала начальник управления образованием администрации муниципалитета Виктория Бунтина.

Чтобы записаться к специалисту, необходимо обратиться к директору школы, которую посещает ребенок, или по номеру телефона: 8(499)579-88-59.