РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ им. академика Эрнста в Подольске в текущем году получит грант на обновление приборной базы, сообщается в группе «ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста» в соцсети «ВКонтакте».

Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил о том, что 205 научных и образовательных организаций в 2022 году получат гранты на обновление приборной базы на сумму 11,8 млрд рублей. В число таких получателей вошло и Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ им. академика Эрнста» в Подольске.

Итоги отбора подвело министерство науки и высшего образования РФ. Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты».

Всего на получение грантов в 2022 году были поданы 209 заявок. Каждая организация должна была предоставить ряд обязательных документов, в том числе программу обновления приборной базы, а также обоснование по научно-лабораторным приборам или оборудованию. Размер гранта в каждом случае определялся по ряду параметров: объему приборной базы, направлению научной деятельности организации, ее результативности, техновооруженности, фондоотдаче и численности исследователей.