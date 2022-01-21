РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. Жители Люберец могут оставить обращение в администрацию городского округа о местонахождении брошенных на улицах автомобилей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, уже эвакуировали транспортные средства на улице Летчика Ларюшина и на проспекте Гагарина возле корпуса 1 дома 28.

Сообщить информацию о брошенных автомобилях можно в управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Люберец по телефонам: 8(495)503-30-45 или 8(495)559-44-00, а также по электронной почте: admluberdor@yandex.ru.