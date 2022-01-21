РИАМО - 21 янв. Систему оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов IRIIS начнут применять в Подмосковье при реализации государственно-частного партнерства, соответствующее соглашение подписали в пятницу в доме правительства Московской области.

Соглашение о внедрении в Подмосковье системы оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов IRIIS подписали заместитель председателя, член правления ВЭБ.РФ Светлана Ячевская, генеральный директор Национального Центра ГЧП и заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

«IRIIS - это система оценки качества проекта в сфере ГЧП, которая позволит их систематизировать <...> чтобы на старте было все понятно, легче складывалось, существует эта система», - сказал Духин журналистам после подписания соглашения.

Он отметил, что система будет апробирована на двух пилотных проектах - региональных концессионных автодорогах.

«Пока это только пилотные проекты. Будем масштабировать на все наши проекты в сфере ГЧП», - заключил Духин.

Как уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области, Подмосковье станет первым регионом, где новая система оценки будет применяться регулярно, что позволит повысить инвестиционную привлекательность и качество инфраструктурных проектов, в том числе реализуемых в формате ГЧП.