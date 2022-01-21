РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 янв. Спасатели «Мособлпожспаса» продолжают ежедневно проводить профилактические рейды и измерять толщину льда в акваториях Балашихи, любителей зимней рыбалки они предостерегают от выхода на тонкий лед и рассказывают о необходимых спасательных средствах, сообщается на странице Ногинского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

20 января спасатели провели очередной профилактический рейд по водоемам Балашихи, в ходе которого работники дежурных караулов напомнили рыбакам о правилах поведения на водных объектах в зимний период, а также о необходимом спасательном арсенале, который должен иметь при себе каждый рыболов при выходе на лед и который поможет при провале под лед как самому рыболову, так и другому человеку, попавшему в беду.

По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, все чаще спасателям встречаются любители подледного лова, которые пренебрегают мерами безопасности. Излишне самонадеянные рыбаки полагаются на собственную интуицию, тем самым подвергая жизнь смертельной опасности. Лед, который кажется толстым и крепким, на самом деле может подвести в самый неожиданный момент, поэтому не будет лишним позаботиться о собственной безопасности еще на берегу.

«Прежде чем выйти на замерзшую поверхность водоема, каждый рыбак должен продумать маршрут заранее. Желательно хорошо знать водоем, выбранный для рыбалки, помнить, где есть отмели, а где находится глубина. Выбирая место для бурения, важно избегать участков с темным льдом и не приближаться к другим рыбакам более, чем на 3 м», – сказал Пестов.

Он добавил, что при себе нужно иметь, как минимум, спасательный жилет и «спасалки», которые представляют собой 2 штыря, соединенные между собой веревкой. Спасательное средство вешается на шею, чтобы в случае провала рыбак успел воткнуть штыри в лед и закрепиться на поверхности.

«Также они могут помочь вытащить провалившегося в полынью человека. В таком случае один конец «спасалок» кидается пострадавшему, благодаря чему его можно вытянуть на поверхность льда, не приближаясь к краю полыньи», – заключил Пестов.