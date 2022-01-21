РИАМО - 21 янв. Столичные врачи за прошедшие сутки вылечили от коронавирусной инфекции 2313 пациентов, всего в мегаполисе после Covid-19 выздоровели 1 917 946 человек, сообщает оперштаб.

За сутки в Москве выявили 15 987 новых случаев коронавируса. В стационары доставили 1064 пациента, на аппаратах ИВЛ в больницах находятся 510 заболевших. Скончались 72 человека с диагностированным коронавирусом.

С начала пандемии в городе зафиксировали 2 140 914 случаев заболевания, жертвами заболевания стали 38 226 человек.

Ранее ученые итальянского Института Спалланцани совместно с учеными российского Центра им. Гамалеи выяснили, что эффективность отечественной вакцины «Спутник V» в борьбе с новым штаммом коронавируса «омикрон» двое выше, чем эффективность вакцины Pfizer.

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