РИАМО - 21 янв. Следователи предъявили обвинение трем фигурантам 19, 20 и 40 лет дела об оскорблении религиозных чувств верующих за эротическую фотосессию на фоне мечети в столице, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой девушка в балаклаве, нижнем белье и чулках фотографируется на фоне Московской соборной мечети. Там была еще одна девушка, которая выступала в качестве фотографа.

Личности и местонахождение подозреваемых в оскорблении чувств верующих установлены. В местах их проживания провели обыски, специалисты изъяли мобильные устройства, где зафиксированы их противоправные действия.

«Обвиняемые заранее спланировали совершение преступления, целью которого было распространение материала среди большого круга лиц и получение большой огласки в социальных сетях и средствах массовой информации. В оправдании своих действий перед общественностью фигуранты опубликовали материалы в социальных сетях под видом примера негативного контента», - сказала Иванова.

По ее словам, с учетом выявленной между фигурантами дела переписки их целью запутать людей и получить большое количество подписчиков в соцсетях. Кроме того, участники эротической фотосессии заранее распределили роли и версии, которые они думали сообщать сотрудникам полиции, если их поймают.

С обвиняемыми специалисты провели необходимые следственные действия. Всем задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Также в рамках данного дела назначены судебные экспертизы. Продолжается работа по установлению всех людей, которые участвовали в съемке.

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