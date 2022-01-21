РИАМО - 21 янв. За минувшие сутки в России скончались 692 пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус. С начала пандемии жертвами инфекции стали 324 752 человека, сообщает оперштаб.

В столице умерли 72 Covid-пациента, в Санкт-Петербурге - 45, в Подмосковье - 41, в Красноярском и Алтайском краях - по 24, в Нижегородской области - 21, в Свердловской области - 20.

Также за сутки выявили 49 513 случаев инфицирования, болезнь смогли победить 24 719 человек,. С начала пандемии зафиксировано 10 987 774 случая коронавируса, врачи вылечили 9 975 502 пациента.

Для того, чтобы избежать инфицирования коронавирусом, нужно вакцинироваться. Это можно сделать в поликлиниках или мобильных пунктах вакцинации. Прививки делают бесплатно.

ВЦИОМ провел опрос, в ходе которого выяснилось, что 62% респондентов боятся или опасаются заразиться коронавирусом в условиях распространения штамма «омикрон». Этот показатель выше, чем несколько дней назад.

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