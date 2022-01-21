РИАМО - 21 янв. Подмосковные врачи вылечили от коронавируса еще 1221 человека, всего в области инфекцию победили 614 520 пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе зафиксировали 4424 случая заражения, умер 41 заболевший. С начала пандемии было выявлено 679 578 случаев коронавируса, умерли 12 959 пациентов.

Сейчас в Московской области распространяется штамм «омикрон», он передается намного быстрее, чем другие мутации вируса. Так, за неделю заболеваемость коронавирусом выросла втрое.

Победить пандемию можно с помощью вакцинации. Бесплатную прививку от Covid-19 можно сделать в поликлиниках или мобильных пунктах в общественных местах Подмосковья.

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