РИАМО - 21 янв. В Московской области за минувшие сутки подтвердили 4424 новых случая Covid-19, всего в регионе зафиксировали 679 578 случаев заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

ВЦИОМ выяснил, что 62% опрошенных россиян боятся или опасаются заразиться инфекцией в условиях распространения штамма «омикрон». Этот показатель вырос на 7% за 5 дней.

Уменьшить риск заражения коронавирусом поможет вакцинация. Прививки от Covid-19 делают бесплатно. В России зарегистрировано несколько отечественных вакцин.

Жителям Подмосковья напомнили, что для снижения риска заражения инфекцией стоит ограничить контакты с окружающими людьми и носить маску. Также можно начать прием противовирусных препаратов для профилактики.

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