РИАМО - 21 янв. За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 15 987 новых случаев заражения Covid-19. Всего с начала пандемии в городе выявили 2 140 914 случаев инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

Накануне в Москве было выявлено 11 557 новых случаев заражения коронавирусом.

На сегодня ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице продолжает осложняться. Причиной очередной волны пандемии стал новый штамм «омикрон», который является более заразным и быстро распространяется.

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в Москве, в городских больницах свободны 50% коек для Covid-пациентов.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, в ходе которого выяснилось, что 62% респондентов боятся или опасаются заразиться коронавирусом в условиях распространения штамма «омикрон».

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