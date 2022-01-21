РИАМО - 21 янв. За минувшие сутки на территории России зафиксировали 49 513 случаев коронавируса, что является рекордом с начала пандемии, сообщает оперштаб.

Так, в Москве подтвердили 15 987 случаев заболевания, в Санкт-Петербурге - 5922, в Подмосковье - 4424, в Нижегородской области - 1116, в Воронежской области - 785, в Самарской области - 779, в Краснодарском крае - 776, в Свердловской области - 733.

Всего в стране выявили 10 987 774 случая Covid-19.

Проведенное исследование показало, что эффективность российской вакцины «Спутник V» в борьбе с новым штаммом коронавируса «омикрон» более чем в 2 раза выше, чем эффективность препарата Pfizer.

В январе прошлого года в России началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Это бесплатная процедура. Для того, чтобы привиться от инфекции, нужно при себе иметь паспорт и полис ОМС.

В последние дни в стране отмечен рост случаев заболевания. Врачи настоятельно советуют россиянам прививаться. Это поможет сохранить здоровье и спасти жизнь.

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