РИАМО - 21 янв. Новоселы во втором квартале этого года смогут заселиться в новостройку, возведенную по программе реновации в столичном районе Очаково-Матвеевское, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дом расположен по адресу: Аминьевское шоссе, дом 4Д, корпус 1. Квартиры получили около 1 тыс. горожан.

В этом районе в настоящий момент расселяют жильцов пятиэтажного дома 4 в 1-м Очаковском переулке. Два расселенных дома на улице Наташи Ковшовой (дома 1 и 3) уже снесли.

В ближайшие 2 года в этом районе планируют еще переселить около 3,8 тыс. человек. А до конца реализации программы реновации – 13 тыс. москвичей.

Всего в районе Очаково-Матвеевское в программу реновации вошло 67 старых домов, которые предстоит расселить и снести.