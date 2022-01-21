РИАМО - 21 янв. На улицах Москвы после снегопада работает снегоуборочная и погрузочная техника. Столичных автомобилистов попросили быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В пятницу в мегаполисе от минус 5 до минус 3 градусов, в отдельных районах идет снег. За день его прирост может составить до 2 см.

Постоянно ведутся работы по очистке от снега улиц и дорог города. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам пассажирского транспорта, станциям метро и МЦК, социальным объектам.

С начала января в столице прошли несколько обильных снегопадов. В городе уже выпала месячная норма осадков.