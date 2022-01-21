РИАМО - 21 янв. Минобороны РФ направило два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» на учения в Белоруссию, сообщает Nation News.

Комплексы уже направлены по железной дороге с Дальнего Востока.

«Два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае, где осуществили погрузку техники на ж/д платформы», — сообщили в ведомстве.

Подразделения ПВО совершат марш на незнакомые полигоны Белоруссии комбинированным способом на ж/д транспорте и своим ходом.

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Мобильная многоканальная зенитная ракетная система обладает большой дальностью и высотой поражения воздушных целей, высокой мобильностью и живучестью.