РИАМО - 21 янв. В 3 аэропортах Московского региона в пятницу днем задержали или отменили около 50 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту Внуково задержали 6 рейсов, отменили 8. В Домодедове 8 рейсов задержали, еще 1 отменили. В Шереметьеве наблюдается 8 задержек и 16 отмен рейсов.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В столице идет снег. По прогнозам синоптиков, осадки будут идти до вечера 22 января. Общий прирост свежевыпавшего снега за двое суток составит до 10 см.