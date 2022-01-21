РИАМО - 21 янв. С начала января 2022 года сотрудники скорой медицинской помощи в Московской области начали получать новую униформу единого образца. Сегодня сотрудники скорой в Подмосковье получили более 8,5 тыс. комплектов спецодежды с обновленным дизайном, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«На службу скорой помощи ложится колоссальная нагрузка. И важно, чтобы для сотрудников скорой были созданы соответствующие условия. Поэтому мы продолжаем ремонтировать посты и подстанции, закупаем современные автомобили, а также – новую спецодежду», - отметила зампред правительства Подмосковья - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Обновление униформы коснулось сотрудников выездных бригад – врачей, среднего медперсонала и водителей, а также работников диспетчерской службы. Новая форма отличается от предыдущей - синий цвет стал ярче, в спецодежду добавлены дополнительные светоотражающие элементы.

В состав формы для выездной бригады входит два комплекта - зимний и демисезонный: зимняя куртка, брюки с флисовой подкладкой, утепленный стеганный жилет, демисезонная куртка, рубашка для мужчин и блузка для женщин с длинным рукавом, рубашка для мужчин и блузка для женщин с коротким рукавом. А также летние брюки для мужчин и женщин.

Для диспетчерской службы комплект формы состоит из брюк, футболки-поло и утепленного стеганного жилета.

В ближайшее время новые комплекты униформы поступят также для старших врачей и консультантов на каждую подстанцию скорой помощи в Московской области.