РИАМО - 21 янв. В России проводят конкурс лучших управленческих практик субъектов РФ и муниципальных образований, реализуемых в рамках Десятилетия детства. Заявки можно подать до 31 января, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Задачами конкурса являются: выявление и отбор лучших практик субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, направленных на повышение качества жизни семей с детьми; включение практик в перечень эффективных региональных практик платформы «Смартека».

Заявки принимаются на платформе «Смартека».

Отбор пройдет в 2 этапа: до 10 февраля продлится техническая экспертиза заявок, с 11 февраля по 16 марта — экспертная оценка заявок на соответствие критериям отбора.

Заявки принимаются в 7 номинациях: «Здоровьесбережение с детства», «Благополучие семей с детьми», «Всестороннее развитие», обучение, воспитание детей», «Инфраструктура детства», «Защита детей, оставшихся без попечения родителей», «Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов» и «Безопасность детей».