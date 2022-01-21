РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. Депутат Московской областной думы, замруководителя фракции «Единой России» в региональном парламенте, координатор партпроекта «Новая школа» Лидия Антонова оценила качество питания в столовых школы №20, лицея №42 и гимназии №44 в Люберцах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Также в проверке участвовали начальник управления образованием администрации муниципалитета Виктория Бунтина, руководитель партийного объединения в совете депутатов Люберец Александр Шлапак и представители ООО «Ника Класс», которые обеспечивают образовательные учреждения продуктами.

«Все 3 школы проверку прошли успешно. Отзывы учеников и их родителей также положительные. Школьники, находящиеся на тот момент в столовых, рассказали, что «в школе кормят, как дома». Такая оценка не может не радовать», - сказала Антонова.

По ее словам, почти 2 года в Московской области действует программа «Родительский контроль».