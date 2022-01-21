РИАМО - 21 янв. В Московской области на 582 искусственных сооружениях региональных дорог выполнен предупредительный ремонт, среди них — мосты и переходы, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Предупредительные работы позволяют устранить незначительные повреждения сооружений и при небольших затратах продлить срок службы объектов. «Мосавтодор» отремонтировал мосты, путепроводы, водопропускные трубы, надземные и подземные переходы в 22 городских округах», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он отметил, что каждый год силами подрядных организаций выполняется плановый ремонт порядка 10% объектов.

В ходе обследования проводится анализ технического состояния сооружений, а при выявлении эксплуатационных дефектов проводятся восстановительные работы.

На региональной дорожной сети Подмосковья находится 1167 искусственных сооружений — 808 мостовых переходов, 106 путепроводов, 39 пешеходных переходов, 208 водопропускных труб и 6 тоннелей.