РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. Видео с места ДТП на Варшавском шоссе Подольска, где в результате аварии перевернулась «ГАЗель», опубликовали в Instagram-аккаунте insta_podolsk.

Как отметили в посте, авария произошла в пятницу утром на Варшавском шоссе вблизи поселка Кузнечики. Грузовая «ГАЗель» перевернулась в результате столкновения с другим автомобилем.

На кадрах видно, что «ГАЗель» упала на бок. Вокруг нее находятся люди.

Как сообщили в ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск, в результате данной аварии обошлось без пострадавших.