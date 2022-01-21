РИАМО - 21 янв. Депутат Мособлдумы Сергей Маликов запустил серию субботников «Помоги себе САМ. Убери свой двор» для скорейшей очистки территории Красногорска от снега, сообщили РИАМО в пресс-служба депутата.

Совместно с заместителем начальника отдела Ильинское управления по развитию территорий Алексеем Алексеевым и генеральным директором ООО «Фаворит Спецтехника» Николаем Луневым депутат Мособлдумы Сергей Маликов осуществил выезд на территорию Красногорска и проверил, как убирают и вывозят снег.

В настоящее время с территории городского округа вывозится огромное количество снега. Средняя снежная масса представляет собой 1,5 тыс. куб. м - это 75 рейсов самосвалов. Всего же это сотни тысяч кубометров снега. Им можно было бы наполнить 3 ДК «Подмосковье».

«Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев объявил мобилизацию по уборке снега в Подмосковье. Все службы городского округа Красногорск работают в усиленном режиме. Я вижу, что красногорские подрядчики совместно с усилиями нашей администрации стараются ликвидировать снежные массы», – сказал Маликов.

По его словам, в первую очередь необходимо очистить от снега социальные объекты: детские площадки, территории около школ и детсадов, внутридворовые проезды. Такая работа должна проводиться системно.

«Мною была запущена серия субботников «Помоги себе САМ. Убери свой двор». Наша общая задача и с подрядными организациями, и с администрацией, и с жителями – войти в нынешнее положение и общими усилиями очистить наш «дом» от снега», – подчеркнул Маликов.

Депутату посчастливилось сесть за управление гусеничным трактором. Он выразил благодарность машинисту-экскаваторщику ООО «Фаворит Спецтехника» Юрию Тесленко за оказанную возможность побыть в данной роли. Юрий Захарович работает по 14 часов в день и с пониманием относится к сложившейся ситуации.

«Мы привыкли, что администрация самостоятельно отрабатывает обращения жителей, все работает системно, но так бывает, что снег идет аномально 20 дней подряд. Надо и потерпеть, и помочь... Объехав весь Красногорск, могу сказать, что работы по уборке и вывозу снега везде ведутся. Но подрядным организациям нужно время», – добавил Маликов.

Он попросил жителей войти в положение и подключиться к уборке снега. Депутат пригласил жителей Подмосковья присоединиться к субботнику.