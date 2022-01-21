РИАМО - 21 янв. С 2019 по 2024 годы в России ожидается увеличение количества школьников на 2,3 млн человек, сообщил заместитель министра просвещения РФ Андрей Николаев.

«У нас огромные вызовы. У нас идет до 2024-2025 учебного года значительный рост контингента обучающихся в школах. С 2019 года по середину 2024 (года - ред.) у нас прирост числа школьников в целом по стране будет порядка 2,2-2,3 млн человек», - сказал Николаев на пленарной дискуссии V форума Центрального федерального округа по ГЧП.

По его словам, состояние школьной инфраструктуры в стране остается неидеальным. При этом нагрузка на объекты образования будет только увеличиваться. Одним из способов ответа на эти вызовы является создание школ по концессионной модели.

«На всю эту программу из средств только федерального бюджета (предусмотрено - ред.) почти 235 млрд рублей», - сказал Николаев.

Замминистра добавил, что данная программа рассчитана до 2024 года. Концессионная схема предусматривает значительный объем вложений в программу со стороны внебюджетных источников. Из них может быть привлечено аналогичное количество средств.

«У нас уже отобрано 273 проекта, то есть строится 273 школы так или иначе. Из них 74 строится именно по концессионной модели», - заявил Николаев.