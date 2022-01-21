РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 янв. Поврежденный в результате ДТП надземный пешеходный переход в подмосковной Балашихе восстановят в течение 5 дней, сообщает пресс-служба Федерального управления автомобильных дорог «Центральная Россия» (ФКУ «Центравтомагистраль»).

20 января в 21:40 грузовой автомобиль с поднятым кузовом повредил надземный пешеходный переход, расположенный на 28-м км федеральной трассы М-7 «Волга» в Балашихе. В результате столкновения произошло смещение пролетной конструкции.

В настоящее время дорожники установили временную опору, чтобы исключить угрозу обрушения сооружения. Восстановительные работы продлятся до 25 января. Сумму ущерба еще предстоит определить.

Для пешеходов переход закрыт, воспользоваться можно ближайшим надземным пешеходным переходом.