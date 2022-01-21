РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. Сотрудники Следственного отдела по городу Люберцы организовали проверку по факту конфликта в маршрутном такси, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что водитель транспортного средства отказывался принимать плату за проезд и оказывать услуги перевозки несовершеннолетнему. Все происходящее было зафиксировано на видео очевидцами произошедшего. Водитель также высказал угрозы в адрес пассажиров, пытавшихся вмешаться в происходящее.

По данным ведомства, пассажирка предоставила водителю рваную купюру для оплаты проезда. В свою очередь, водитель отказался принимать испорченную купюру и предложил другой способ оплаты. Пассажирка отказалась, и это стало поводом для конфликта.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр маршрутного транспортного средства, опрошены свидетели. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.