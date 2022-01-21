РИАМО - 21 янв. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили по факту обнаружения стаи котов-каннибалов, живущих на территории частного домовладения в одном из СНТ Талдомского округа, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Предварительно установлено, что хозяин домовладения в СНТ Талдомского округа несколько лет подбирал бездомных животных, а его жена лечила и кастрировала их. Коты жили в хозяйственных постройках на участке и свободно гуляли по уличной территории.

Позже женщина развелась с мужем, но иногда приезжала помогать ему с уходом за животными, которых на тот момент было уже не менее 60. Женщина разместила на участке и в бытовке видеокамеры, к которым подключалась для контроля за кошками.

В определенный момент доступ к камерам по неизвестным причинам оказался заблокирован, а экс-муж стал присылать бывшей жене фото умерших котов. Он объяснял их смерть естественными причинами. Женщина же начала предполагать, что мужчина сошел с ума и самостоятельно убивает животных.

Ситуация прояснилась и стала общеизвестной благодаря соседям мужчины, которые заметили на его участке обглоданные трупы кошек. По предварительной версии, владелец перестал кормить животных, и они, запертые в хозяйственных постройках на участке без еды, начали есть друг друга.

Соседи сообщили об увиденном правоохранителям, прибывшие полицейские обнаружили на участке 20 истощенных кошек. Животных накормили и привили от бешенства. Сейчас дальнейшая судьба кошек решается, их могут определить в приют для бездомных животных.