РИАМО - 21 янв. В прошлом году в Москве появилось 12 новых объектов здравоохранения, среди них есть амбулатории, больничные корпусы, подстанции скорой медпомощи, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.
Как отметил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин, Москва успешно борется с пандемией и готова к новым испытаниям.
Он добавил, что из 12 новых медицинских объектов девять было построено за счет средств городского бюджета, а из оставшихся трех, два - были возведены за счет федерального бюджета и один – за счет инвесторов.
Один из новых объектов — поликлиника на 420 посещений в смену, которая предназначена для оказания медицинской помощи соматическим больным, подвергшимся негативному воздействию на радиационно опасных производствах. Она была введена в строй в конце ноября прошлого года по адресу: Ореховый бульвар, владение 28 в районе Зябликово, на юге столицы.
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