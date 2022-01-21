РИАМО - 21 янв. В прошлом году в Москве появилось 12 новых объектов здравоохранения, среди них есть амбулатории, больничные корпусы, подстанции скорой медпомощи, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

Как отметил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин, Москва успешно борется с пандемией и готова к новым испытаниям.

«Но при этом мы никогда не забывали о плановом строительстве и оснащении лечебных учреждений. В прошлом году, несмотря на все сложности, было введено 12 объектов здравоохранения, которые рассчитаны на самый широкий круг медпомощи», — сказал Левкин.

Он добавил, что из 12 новых медицинских объектов девять было построено за счет средств городского бюджета, а из оставшихся трех, два - были возведены за счет федерального бюджета и один – за счет инвесторов.

Один из новых объектов — поликлиника на 420 посещений в смену, которая предназначена для оказания медицинской помощи соматическим больным, подвергшимся негативному воздействию на радиационно опасных производствах. Она была введена в строй в конце ноября прошлого года по адресу: Ореховый бульвар, владение 28 в районе Зябликово, на юге столицы.