РИАМО - 21 янв. Возле крещенских купелей в этом году в округах Химки, Королев, Балашиха, Пушкинский, Мытищи, Котельники работали порядка 400 торговых точек, где все желающие могли приобрести чай, кофе и выпечку, сообщает пресс-служба подмосковного Минсельхозпрода.

Все купели в регионе были оборудованы теплыми раздевалками и местами для обогрева. А еще в Балашихе в месте для купания на улице Солнечной были установлены большие самовары с бесплатным чаем, для всех желающих попариться администрация организовала 2 бесплатные передвижные бани.

Также те, кто решили искупаться в проруби в Подмосковье, могли запечатлеть это событие в специально отведенной фотозоне.

Крещение - православный праздник, который отмечают каждый год 19 января. Во время купаний в Московской области в воду окунулись свыше 121,5 тыс. человек.