РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. Тройное ДТП произошло на Школьной улице в микрорайоне Климовск Подольска в пятницу, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Столкнулись внедорожник, такси и автобус, который следовал по маршруту №3. Авария не сильная. Выезд с Больничного проезда и со Школьной улицы затруднен», - сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 11:46, на Школьной улице движение затруднено. Затор отмечается от съезда с улицы Ленина до поворота на улицу Красную.