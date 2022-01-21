РИАМО - 21 янв. Валовое производство яиц в подмосковных хозяйствах всех категорий за текущий год по прогнозам составит 141 млн штук, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Более 11 млн штук инкубационного яйца произвели по итогам 2021 года на территории ГБУВ МО «Терветуправление №5».

«В Московской области производится яйцо куриное, перепелиное, цесариное для воспроизводства, племенное и для производства бройлеров», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Наиболее крупные птицеводческие предприятия по производству яйца на подконтрольной территории: ООО «Приматы» в Домодедове, ИП Новиков Максим Игоревич из Серпухова.

Данное инкубационное яйцо используется для производства эмбрионов, именно на их основе делают иммунобиологические препараты. Чтобы получить продукцию необходимого для фармацевтики качества, используются специальные куриные стада, птицы находятся под пристальным ветеринарным контролем, к содержанию цехов применяются повышенные санитарно-гигиенические требования.​

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