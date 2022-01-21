РИАМО - 21 янв. Использование механизмов государственно-частного партнерства позволяет ускорить модернизацию медицинского оборудования в Подмосковье, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

«Использование механизмов ГЧП позволяет в ускоренном режиме модернизировать (медицинское - ред.) оборудование, вводить передовые технологии», — сказал Духин на пленарной дискуссии V форума Центрального федерального округа по ГЧП.

По его словам, запрос на качество здравоохранения является одним из самых острых в Подмосковье. Речь идет и о строительстве, и о модернизации медучреждений, в том числе больниц и онкологических центров.

«Экспертные оценки говорят, что <…> предотвращение потери трудоспособности может достигать условных 2 рублей на 1 вложенный рубль инвестиций в эту сферу», — подчеркнул Духин.

Более 320 млрд рублей инвестировали в Подмосковье по проектам ГЧП>>