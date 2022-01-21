РИАМО - 21 янв. В Подмосковье заранее подготовились к новой волне заболеваемости коронавирусом из-за штамма «омикрон». В регионе открылись дополнительные койки для Covid-пациентов, а также закуплены нужные медикаменты и средства индивидуальной защиты, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Омикрон» особенно коварен из-за способности более быстро распространяться: на текущий момент в области почти втрое больше случаев выявления заболеваемости, чем 10 дней назад. Единственной защитой является прививка.

«Штамм «омикрон» отличается очень высокой заразностью. Необходимо как никогда соблюдать меры профилактики – правильное ношение масок, их регулярная смена, дезинфекция рук. Помните, что наиболее опасные зоны – это места массового скопления людей», – сказал главврач Воскресенской районной больницы №2 Юрий Райхман.

По его словам, вакцина от коронавируса реально эффективна против «омикрона». Даже если привитый заболевает, то болезнь протекает бессимптомно или легко, по типу обычного ОРВИ.

«Не стоит уповать на то, что «омикрон» – легкий вирус, не поражающий легкие. Для пациентов с хроническими патологиями он может стать фатальным из-за постковидных синдромов и тяжелых осложнений. Я призываю – не играйте в «русскую рулетку», вакцинируйтесь», – добавил Райхман.

Сейчас уровень коллективного иммунитета в регионе составляет около 77%. Прививку сделали уже свыше 4,2 млн человек. Вакцинацию постарались сделать максимально удобной, выбрать подходящий пункт можно на интерактивной карте https://covid.mz.mosreg.ru.

«Прививка от коронавируса жизненно необходима. Мы видим, что практически все привитые не заболевают или переносят Covid легко. Последнее время коронавирусом стали чаще болеть дети. Пока мы ждем детскую вакцину от коронавируса, взрослые могут защитить себя и ребенка, сделав прививку. Не забывайте и о других мерах профилактики – носите маски, чаще мойте руки и избегайте мест больших скоплений людей», – отметил главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Во всех поликлиниках области увеличили число врачей, а также разделили потоки больных и здоровых пациентов. Жители с признаками ОРВИ и температурой менее 38 градусов, могут прийти на прием без записи. Их примут в день обращения и возьмут тест на коронавирус.