РИАМО - 21 янв. Январь в столице выдался снежным. К утру пятницы в городе месячная норма по осадкам была выполнена, сообщается на сайте «Метеоновости».

За прошедшую ночь сугробы в столице выросли на 2 см. Снег еще продолжает идти. К вечеру месячная норма осадков в мегаполисе будет перевыполнена.

Сугробы увеличатся еще на несколько сантиметров. Сейчас их высота составляет 38 см, что на 13 см выше нормы по климату.

По данным сайта Гидрометцентра РФ, снег будет идти в Москве на следующей неделе.

Месячная норма осадков в январе в столице составляет 42 см.

Небольшой снегопад и до -8 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу>>