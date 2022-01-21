РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. В подмосковном Подольске с 24 января изменится режим работы поликлиник, горожане с признаками ОРВИ смогут самостоятельно обращаться без записи, сообщил депутат округа Олег Паскарь.

За последнюю неделю в Московской области выросла заболеваемость Covid-19. На поликлиники легла колоссальная нагрузка: увеличилось количество вызовов врача на дом и число звонков, поступающих на горячую линию 122.

Паскарь провел встречу с населением по вопросам противодействия вирусу.

«Рассказал об изменении режима работы поликлиник с 24 января: они будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00. Теперь чтобы не ждать визита врача на дом, пациенты, у которых наблюдаются признаки ОРВИ - кашель, насморк, но температура ниже 38 градусов, могут самостоятельно посетить поликлинику без предварительной записи. Для этого увеличено количество терапевтов на приеме и разделены потоки пациентов с признаками ОРВИ и без них», - написал Паскарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В поликлинике медицинский специалист проведет прием в день обращения и возьмет тест на Covid-19. Плановый прием узкопрофильных специалистов в поликлиниках ограничен. Но если пациент нуждается в неотложной помощи, терапевт направит его на прием к профильному специалисту.