РИАМО - 21 янв. ФАС подготовила поправки в закон, в которых прописана возможность изъятия акций стратегических предприятий в том случае, если иностранные инвесторы получили контроль над ними с нарушением закона. Об этом пишет «Коммерсант».

Таким образом, по мнению ФАС, в стране можно обеспечить неотвратимость наказания при совершении подобных нарушений.

В РФ сделки, по которым зарубежный инвестор может получить контроль над стратегическим предприятием, регулирует 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В частности, при нарушении закона акции реализуются без согласования правкомиссии, или покупатель скрывает сведения о наличии среди бенефициаров граждан иной страны. Каждый год ФАС принимает участие в рассмотрении порядка 10 подобных дел.

Служба считает, что путем изъятия в доход страны купленных с нарушением закона акций, которые предоставляют иностранному инвестору прямой или косвенный контроль над стратегическим пакетом, можно добиться неотвратимости наказания, а еще возместить РФ причиненный ущерб.

Юристы полагают, что такая мера будет действенной, но при этом не поддерживают ее. Так, специалисты отмечают, что это конфискация и национализация. По их мнению, такая санкция возможна только в случаях злостных нарушений и с гарантией презумпции невиновности, иначе она может отпугнуть инвесторов.