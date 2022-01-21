РИАМО - 21 янв. Российский юрист и политический деятель Наталья Поклонская может занять должность заместителя главы Россотрудничества, сообщает РИА Новости.

Такую информацию предоставил источник издания. По словам самой Поклонской, пока об этом говорить рано.

Ранее стало известно, что Поклонская не станет послом России в Кабо-Верде. Это произошло из-за личных обстоятельств.

Поклонская была назначена на должность посла в Кабо-Верде в октябре прошлого года указом президента РФ. До этого она была заместителем председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва.

Поклонская опубликовала видео с прокравшимся украинцем на ее земельный участок>>