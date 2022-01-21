РИАМО - 21 янв. Чаще всего россияне выбирают новое место для жизни именно в Подмосковье, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

«Предварительные данные переписи показали, что фактически в Подмосковье мы имеем дело с населением в 10 млн человек. Это самый быстрорастущий регион в стране. Те, кто выбирает новое место для жизни, чаще всего выбирают Подмосковье», — сказал Духин на пленарной дискуссии V форума Центрального федерального округа по ГЧП.

По его словам, регион является лидером по темпам жилищного строительства уже много лет подряд. Именно поэтому необходимо, чтобы коммунально-энергетическая инфраструктура в нем развивалась соответствующими темпами.

«На рубль бюджета нам удается привлечь от 11 до 13 рублей частных инвестиций. И, конечно, эффектов положительных от государственно-частного партнерства масса», — добавил Духин.

Зампред отметил, что использование механизмов ГЧП позволяет снизить социальную напряженность, давая возможность вводить новые жилые комплексы там, где они востребованы.