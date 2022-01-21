РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 янв. Полицейские Мытищ в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» провели встречу с учащимися общеобразовательных учреждений округа, сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

Спикеры рассказали ребятам о специфике работы подразделений, а также порядке поступления в высшие учебные заведения системы МВД России и прохождении стажировки. На встрече учащиеся узнали о возможности дальнейшего трудоустройства и социальных гарантиях сотрудников органов внутренних дел.

Инспекторы кинологической службы МУ МВД проинформировали молодых людей об основных аспектах несения своей службы и продемонстрировали показательное выступление служебных собак.

В завершение мероприятия ученики поблагодарили гостей за познавательную беседу.