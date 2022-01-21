РИАМО - 21 янв. Команда «Легенды хоккея» продолжит серию игр с дворовыми командами Подмосковья. 22 января встреча пройдет в Одинцовском округе на катке в парке Малевича, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Впервые встреча знаменитых хоккеистов с местными жителями прошла 15 января в Красногорске. Эта игра вызвала большой ажиотаж. Поэтому акцию решили провести в других муниципалитетах области. Уникальные встречи проходят благодаря Губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье».

В команду «Легенды хоккея» войдут двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный. Тренер команды - двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.

В одинцовском парке современная площадка с искусственным льдом, который позволяет поддерживать качество покрытия при переменчивой погоде и продлевать сезон катания и игр в хоккей. Площадь катка составляет 1250 кв. м.

Сбор гостей: с 16:30. Начало программы: 17:00.