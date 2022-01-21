РИАМО - 21 янв. Депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина необходимо захоронить, но сделать это нужно рядом с его родственниками, а не у стен Кремля, сообщает РИА Новости.

«Человек сделал много зла для нашей родины. Из-за него мы и сейчас являемся отсталой страной, он же является символом узурпации власти», — подчеркнул Митрохин.

Он выразил мнение, что на таком почетном месте в сердце страны лежит тот, кто «за немецкие деньги осуществлял государственный переворот».

Владимир Ильич Ленин ушел из жизни 21 января 1924 года в усадьбе Горки в возрасте 53 лет. Тело вождя лежит в мавзолее с 1924 года. При нем работает лаборатория по сохранению тела исторической личности.