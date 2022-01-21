РИАМО - 21 янв. В Московской области активно применяются инструменты государственно-частного партнерства, что делает Подмосковье регионом-лидером в этой сфере, заявил соучредитель и председатель правления Автономной некоммерческой организации «Национальный центр развития государственно-частного партнерства» Павел Селезнев.

«Подмосковье у нас лидер по государственно-частному партнерству. Лидер уже последние годы. Регион, который запускает больше всего проектов и больше всего привлекает инвестиции в инфраструктуру», - сказал Селезнев в рамках форума Центрального федерального округа по ГЧП.

Он отметил, что опыт Подмосковья будет интересен другим регионам.

«Очень интересно, как у них это получается, почему они до сих пор являются лидером ГЧП», - отметил он.

По его мнению, наибольшую роль в этом играет командная работа чиновников Подмосковья.

«Как вы думаете, Московская область будет опять впереди планеты всей?» - уточнил Селезнев у министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.