РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 янв. В Мытищинскую городскую клиническую больницу в сутки госпитализируют порядка 30 пациентов с коронавирусом, сообщил главный врач МГКБ Андрей Третьяков.

Он отметил, что наблюдается огромная загрузка амбулаторной службы, в стационаре койки освобождаются, загрузка стационара невысока. Поэтому часть врачей со стационара перенаправили работать в амбулаторную службу.

«Сейчас даже при столь высокой заболеваемости госпитализация невысокая. При штамме «дельта» было до 1,3 тыс. пациентов. Сейчас занято 370 коек, а в сутки госпитализируют порядка 30 человек из 4 тыс. вызовов. Больница продолжает работать со всей Московской областью, везут, как правило, тяжелых пациентов», – сказал Третьяков в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Главврач также рассказал о симптоматике нового штамма «омикрон».

«Инкубационный период сейчас сократился вдвое – заболевание может развиться за 1-3 дня. Начинается оно с насморка, отмечаются головные боли, повышение температуры, слабость. Мало чем отличается от проявления симптоматики вирусных заболеваний», – уточнил Третьяков.

Он добавил, что при штамме «дельта» дети практически не болели, хотя и являлись переносчиками, а сейчас дети болеют.