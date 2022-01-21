РИАМО - 21 янв. Свыше 30 концессионных соглашений по государственно-частному партнерству (ГЧП) почти на 400 млрд рублей находятся в работе в Подмосковье, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Всего в области уже реализовали более 40 соглашений в сфере ГЧП и концессий, более 300 млрд инвестиций, из них более 250 млрд частные. Больше всего таких соглашений в сфере транспорта, но есть также и в других: ЖКХ, медицина, образование, IT, благоустройство.

«Сейчас в работе у нас 32 концессии. Это еще 370 млрд рублей (инвестиций - ред.)», - сказала Зиновьева в рамках пятого форума Центрального федерального округа по ГЧП.

Она отметила, что это крупные концессии по дорогам, а также в сфере водоснабжения, теплоснабжения, общественного транспорта, образования.

«Мы готовы предложить готовые тизеры, готовые инвестиционные предложения. Их можно посмотреть на нашем инвестпортале», - уточнила министр.

По ее словам, еще в 2015 году регион был на 15 месте по объемам ГЧП, а сейчас - на первом. Это результат работы команды.

«Мы постараемся эту планку удерживать. <...> Мы стараемся использовать все инструменты, которые дает нам рынок, чтобы быть эффективными для себя и для инвесторов», - добавила Зиновьева.

Она рассказала, что примером действующего концессионного соглашения является строительство дороги Москва-Егорьевск-Тума-Касимов, где инвестиции составляют почти 70 млрд рублей. Строительство трассы запланировано в 2023-2026 годах.

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