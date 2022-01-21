РИАМО - 21 янв. Каждый год в бюджет Московской области от штрафов, которые автомобилисты выплачивают по нарушениям, выявленным с помощью камер видеофиксации на дорогах, поступает порядка 1 млрд рублей, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках концессионного соглашения на дорогах были установлены камеры фотовидеофиксации. Концессионер «МВМ Групп» получает процент от штрафа (до 50%), а Московская область решает проблему безопасности дорожного движения.

«Фотовидеофиксация. Порядка 1 млрд рублей в бюджет мы с этой концессии получаем в год», - сказала Зиновьева в рамках пятого форума Центрального федерального округа по ГЧП.

Она отметила, что во многом благодаря этой мере регион улучшил показатели смертности в ДТП и поднялся в рейтинге с 50 на 31 место.